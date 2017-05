GIOIELLIERE UCCISO A NAPOLI, FERMATO UN UOMO A ISCHIA

10 maggio 2017- 11:48

Napoli, 10 mag. (Adnkronos) - Un uomo è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Gala, gioielliere trovato ucciso nel suo negozio ieri a Marano, in provincia di Napoli. I carabinieri di Giugliano in Campania hanno dato mandato ai colleghi di Ischia di prelevare l'uomo che è stato trovato nell'Hotel Oriente a Ischia Porto e trasferito a Napoli a bordo di un traghetto. L'uomo è stato poi portato in caserma a Giugliano.