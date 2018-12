4 dicembre 2018- 17:26 Giornalisti: 100 anni Asp, tra etica e difesa libertà, duro scontro con Crimi/Adnkronos

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Etica e professionalità. Sono queste le armi con le quali difendere il proprio ruolo, rivendicare gli irrinunciabili spazi di libertà e trovare ancora lettori nell'epoca di Internet, delle dirette Facebook, del dialogo diretto tra leader e cittadini attraverso Twitter, degli attacchi duri e sguaiati da parte di vari esponenti politici. A cento anni dalla sua nascita e dalla redazione del suo primo statuto, avvenute in coincidenza con l'inaugurazione della nuova Aula Basile della Camera, l'Associazione stampa parlamentare traccia un bilancio sul primo secolo di vita, ma soprattutto si interroga sul futuro. Lo fa in un convegno alla Camera che vede confrontarsi prima gli storici Lucio Villari, Simona Colarizi e Valerio Castronovo e poi i direttori Lucia Annunziata, Luigi Contu, Enrico Mentana, Maurizio Molinari e Gennaro Sangiuliano.Inevitabile un duro botta e risposta, viste le polemiche delle ultime settimane, con il sottosegretario all'Editoria, Vito Crimi, presente alla discussione. "Dobbiamo registrare nuove minacce ed un uso inaccettabile del linguaggio fino ad indicarci come prostitute", la sottolineatura di Angela Bianchi, vicepresidente dell'Asp. "Non possiamo tacere che la libertà di espressione e di opinione è oggi minacciata", il j'accuse di Giorgio Frasca Polara, presidente del Collegio di formazione e garanzia dell'Associazione. "Non ci sono stati interventi -non parole ma interventi- che abbiano limitato la libertà di stampa", la ferma difesa di Crimi.