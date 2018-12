4 dicembre 2018- 17:26 Giornalisti: 100 anni Asp, tra etica e difesa libertà, duro scontro con Crimi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Davanti a giornali che, oltre a fare informazione fanno politica e quindi condizionano l'orientamento dell'opinione pubblica, rivendico a nome del governo -prosegue il sottosegretario- la libertà di poter esprimere contrarietà nei confronti delle posizioni o delle opinioni espresse dai giornali". "La distinzione tra interventi e parole ha un senso -replica il presidente dell'Asp Marco Di Fonzo- ma quando le parole violente e magari volgari vengono usate da chi ha una forza politica preponderante nel Paese, può avere un peso anche maggiore di un intervento di un singolo parlamentare. In ogni caso sono contento di questo confronto, perchè quando tutti dicono la stessa cosa in democrazia non è un bene, quando ci si riesce a confrontare per una volta di persona e non attraverso i social siamo tutti contenti".Inevitabile poi un riferimento alla questione dei fondi all'editoria, sollevata anche in suo indirizzo di saluto dall'ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per il quale "è possibile tutelare l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione anche con appositi stanziamenti".