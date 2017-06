GIORNALISTI: AL PREMIO 'CRISTIANA MATANO' GEMELLAGGIO LAMPEDUSA-AMATRICE (2)

(AdnKronos) - "Cristiana ha rappresentato nel panorama giornalistico siciliano una esperienza di amore, professionalità e passione, che l’hanno portata a essere migrante nel proprio paese, decidendo di vivere e lavorare a Palermo - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - L’esempio di Cristiana ha demolito alcuni consolidati luoghi comuni: Cristiana è stata una migrante con insofferenza per gli spazi chiusi, e ha scelto, nella vita e nella professione, di essere siciliana, ha scelto la sua identità, atto supremo di libertà. Dimostrando quanto essere migrante sia un’opportunità, non una condanna”. Le parole di Lina Prosa: “Ricordo lo spettacolo dell’anno scorso, nella piazza di Lampedusa, come un momento di teatro aperto al cuore dell’uomo senza confronto con i teatri “ufficiali” di terraferma. Anche se “Lampedusa” e “neve” sembrano due termini contrapposti, “Lampedusa snow”, secondo testo della “Trilogia del naufragio”, è legato a un fatto di cronaca di qualche anno fa, quando un centinaio di africani, in mancanza di posto nel Centro di accoglienza di Lampedusa, fu “deportato” in alta montagna”.Durante i giorni della manifestazione, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo diretta da Antonio Candela, in collaborazione con l’associazione onlus “OcchiBlu”, effettuerà gratuitamente e con accesso diretto visite ed esami nell’ambito degli screening per la prevenzione oncologica. L’Asp sarà presente a Lampedusa con 20 tra medici, infermieri e operatori che lavoreranno all’interno di un vero e proprio villaggio della salute in cui saranno presenti 3 camper e 8 gazebo.