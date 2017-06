GIORNALISTI: AL 'PREMIO CRISTIANA MATANO' IL RITORNO DI LINA PROSA E IL DEBUTTO DI CHIARA CIVELLO

7 giugno 2017- 12:11

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Prende corpo la seconda edizione di 'Lampedus’amore, Premio giornalistico internazionale 'Cristiana Matano', organizzato dall’associazione “Occhiblu onlus”, e dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del secondo anniversario, Lampedusa, la sua isola del cuore, dove Cristiana, campana ma siciliana d’adozione, ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui per due giorni, l’8 e il 9 luglio 2017, si concentreranno diversi eventi per ricordarla. Performance musicali, teatrali e sportive “invaderanno” l’isola delle Pelagie ma non mancheranno momenti di riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.Tornerà Lina Prosa con “Lampedusa Snow”, lo spettacolo interpretato da Federico Lima Roque, artista originario dell’isola di Capo Verde. Si tratta, dopo “Lampedusa Beach”, del secondo episodio della “Trilogia del naufragio”, lavoro di forte intensità che ha riscosso grande successo. Arriverà anche la cantautrice Chiara Civello, ammaliante interprete, con il suo ultimo album “Eclipse”, appena uscito.Inoltre verrà ufficializzato il gemellaggio con Amatrice, alla presenza del sindaco della cittadina laziale Sergio Pirozzi, suggellato dal convegno “Informazione e solidarietà. Da Lampedusa ad Amatrice: l’Italia bella e ferita”. Intanto è stata posticipato al 12 giugno il termine ultimo per partecipare alla seconda edizione del Premio dedicato a Cristiana. Il tema di quest’anno è: “L’abbraccio di Lampedusa, terra di bellezze e solidarietà'.