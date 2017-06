GIORNALISTI: AL PREMIO 'CRISTIANA MATANO' UN GEMELLAGGIO TRA LAMPEDUSA E AMATRICE

26 giugno 2017- 16:55

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Musica, teatro, informazione, solidarietà. Con un gemellaggio tra Lampedusa e Amatrice. Ecco la seconda edizione di 'Lampedus’amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano', in programma a Lampedusa l’8 e il 9 luglio e presentata oggi a Palermo, nella Sala Onu del Teatro Massimo. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e la regista Lina Prosa, mentre il presidente dell’associazione onlus “OcchiBlu”, Filippo Mulè, ed Elvira Terranova, componente della giuria del Premio, hanno illustrato il programma che, anche quest’anno, alternerà performance musicali e teatrali a momenti di sport e di riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.“Lampedus’amore” - ha detto Filippo raccontando un progetto visionario - nasce da un dolore, una sofferenza, uno smarrimento, ma anche dalla rabbia, dalla voglia di reagire. E di ricordare Cristiana come sarebbe piaciuto a lei: con un sorriso, con un gesto di solidarietà verso quella straordinaria terra dove per amore ha scelto di riposare per sempre. La prima edizione è stata un successo: adesso ci riproviamo, nonostante le difficoltà, con le stesse paure e lo stesso entusiasmo, seguendo l’intelaiatura del 2016 ma con altre presenze, con nuovi amici. Dentro questi due giorni abbiamo messo tanto, andando ben oltre il Premio: teatro, musica, sport, incontri. Torneranno le emozioni che sa suscitare Lina Prosa con “Lampedusa snow” con interprete l’attore italo-capoverdiano Federico Lima Roque, mentre Chiara Civello, Antoine Michel e Stany Roggiero porteranno la loro musica in piazza Castello; arriverà la comicità di Roberto Lipari, ritroveremo Nadia Kibout, strepitosa interprete di “Lampedusa beach”, e i Pelagos. La Sala convegni dell’Aeroporto di Lampedusa ospiterà, invece, il convegno “Informazione e solidarietà”: da Lampedusa ad Amatrice, l’Italia bella e ferita”, con il neosindaco dell’isola Totò Martello e il sindaco del comune laziale, Sergio Pirozzi; e al campo sportivo “Piergiorgio Frassati” una partita di calcio metterà di fronte giovani lampedusani, migranti ospiti del centro di accoglienza, attori, giornalisti e musicisti”.