10 gennaio 2019- 18:13 Giornalisti: Asp, Quaranta innovatore e maestro di generazioni

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - L’Associazione stampa parlamentare esprime "profondo dolore" per la scomparsa del collega Guido Quaranta, socio dal 1960. "Brillante innovatore dell’informazione politica, ispirato ritrattista della scena e del retroscena della vita del Palazzo, maestro di diverse generazioni di giornalisti. Discreto e sorridente, era a Montecitorio -ricorda una nota-solo qualche giorno fa. Ci piace immaginarlo ancora con noi in Transatlantico, solo, nascosto, pronto a sbucare per correre in redazione con uno scoop. Di nuovo, come negli ultimi sessant’anni".