GIORNALISTI: AUGURI ALLA VELINA ROSSA, COMPIE 90 ANNI PASQUALE LAURITO

15 maggio 2017- 15:21

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - I primi articoli sui lavori della Costituente per 'Democrazia del lavoro' pagati 95 lire al giovane studente arrivato dalla Calabria. Lo scoop per 'Paese sera' sulla costruzione delle antenne Rai a Monte Mario, sventolato nell'Aula della Camera da Palmiro Togliatti. Fino ai commenti, sempre particolarmente critici, sul giovane leader del Pd, Matteo Renzi. Solo tre flash sulla lunghissima carriera di Pasquale Laurito, festeggiatissimo stamattina nella sala stampa di Montecitorio per i suoi 90 anni, da colleghi e non solo.Una carriera trascorsa anche al 'Globo' e all'Ansa, ma soprattutto caratterizzata dalla sua 'Velina rossa', la nota politica nata quaranta anni or sono a far da contraltare a quella di Vittorio Orefice e destinata a raccontare umori ed indiscrezioni di Botteghe Oscure, poi trasformatasi in una sorta di voce critica rispetto alle evoluzioni dell'ex Pci e della sinistra in generale.Tanti come detto i giornalisti di varie generazioni che hanno voluto salutare uno dei decani dell'Associazione stampa parlamentare, apparso in forma nonostante alcuni guai fisici che negli ultimi tempi lo hanno tenuto lontano dai palazzi della politica. Ma la verve è sempre la stessa e presto tornerà sicuramente a mettere nero su bianco i suoi punti di vista, alcuni dei quali ha voluto ribadire anche stamattina.