21 ottobre 2019- 10:00 Giornalisti: Azione civile, 'solidarietà a Nello Scavo e Nancy Porsia'

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - Azione Civile e il suo fondatore Antonio Ingroia esprimono "solidarietà a Nancy Porsia e Nello Scavo, giornalisti messi nel mirino per le loro documentate e approfondite inchieste sulle mafie libiche". "Nel nome del giornalismo che Pippo Fava definiva "la forza essenziale della società" e che un giornalismo "fatto di verità" impone il buon governo, sollecita la giustizia e "impedisce molte corruzioni, frena la violenza la criminalità" Azione Civile si pone al fianco di Nancy Porsia e Nello Scavo che con le loro inchieste hanno reso concreto il concetto espresso da Fava - dice Ingroia-Un giornalismo che è servizio alla collettività, prezioso per la democrazia e la lotta ai potentati criminali e affaristici"."Azione Civile condanna le minacce che i due hanno ricevuto per aver documentato la presenza del trafficante di esseri umani Abd al-Rahman al-Milad all’incontro di Mineo in Sicilia nel 2017 con le autorità italiane- dice - Un fatto gravissimo, che s'inserisce nella vergogna di accordi del governo italiano che hanno favorito trafficanti, mafiosi e torturatori in Libia. Antonio Ingroia e tutta Azione Civile ringraziando Nancy Porsia e Nello Scavo per il coraggioso lavoro d'inchiesta chiedono che Italia e Comunità Europea facciano immediata chiarezza"."Azione Civile alza forte la voce per un appello a tutta la società civile e alle persone libere e con la schiena dritta, impegnate contro ogni cupola mafiosa e criminale del nostro Paese e non solo, a schierarsi dalla parte della verità e della giustizia dando voce al coraggio di chi rischia per portarle alla luce", conclude.