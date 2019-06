25 giugno 2019- 14:36 Giornalisti: Camilli e Petrovec vincono il 'Premio internazionale Cristiana Matano' (2)

(AdnKronos) - La manifestazione scatterà il 6 luglio sera con lo spettacolo teatrale “Da questa parte del mare” con Giuseppe Cederna. Il 7 “Lampedus’amore corre”, una passeggiata non competitiva che raggiungerà la Porta d’Europa, il monumento simbolo di accoglienza e integrazione, con la partecipazione degli olimpionici Rachid Berradi e Osama Zoghlami. Nella serata del 7 lo spettacolo musicale con Brunori Sas, Mario Incudine e Chris Obehi. La giornata dell’8 si aprirà all’aeroporto di Lampedusa con il convegno “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie dell’accoglienza e della bellezza”, al quale prenderanno parte il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, il medico ed europarlamentare Pietro Bartolo, giornalisti e scrittori. La cerimonia di consegna dei premi giornalistici Cristiana Matano, sempre a Lampedusa, in piazza Castello, è prevista alle 21,30 dell’8 luglio. Durante la serata, presentata Simona Branchetti (Tg5) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs) e ripresa da TGS, con la partecipazione dell’attore Ernesto Maria Ponte e del musicista Roy Paci, un premio speciale verrà assegnato ad Amnesty International, l’organizzazione che lotta in difesa dei diritti umani. Riconoscimenti anche alle eccellenze lampedusane e agli studenti delle Pelagie.“Lampedus’amore” è organizzata con il patrocinio di Camera dei Deputati, Regione siciliana-Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Comune di Lampedusa e Linosa, Comune di Palermo, Teatro Massimo, Coni, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti di Sicilia, Federazione nazionale della Stampa italiana, Assostampa siciliana e di Palermo, Ussi.