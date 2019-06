17 giugno 2019- 17:40 Giornalisti: Cederna, Brunori Sas e De Magistris ospiti del 'Premio Cristiana Matano' (3)

(AdnKronos) - Lo spettacolo “Da questa parte del mare” di Gianmaria Testa con Giuseppe Cederna, regia Giorgio Gallione, andrà in scena il 6 luglioe. E' una produzione Produzioni Fuorivia / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Un racconto dei grandi movimenti di popolo di questi anni, un viaggio struggente, lirico e ruvido, per storie e canzoni, sulle migrazioni umane. Il 7 luglio si terrà alle 18.30 “Lampedus’Amore corre”, una passeggiata di 3 km non competitiva aperta a tutti dal centro di Lampedusa alla Porta d’Europa, monumento dello scultore Mimmo Paladino, luogo simbolo di pace, accoglienza e fratellanza tra i popoli. Testimonial Rachid Berradi, olimpionico di atletica leggera a Sydney 2000, e Osama Zoghlami che sarà ai Giochi di Tokyo 2020, Alle 21.30 “I Suoni del Sud”, con la partecipazione di Brunori Sas, Mario Incudine, Chris Obehi. Presenta Salvo La Rosa (Rtp-Tgs)L'8 luglio si apre con il convegno 'Lampedusa e il Mediterraneo, le vie della bellezza e dell’accoglienza. Informazione e impegno sociale', organizzato con il patrocinio dell’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, di Assostampa Sicilia e Palermo. Modera Elvira Terranova (caposervizio AdnKronos) Ospiti e relatori: Pietro Bartolo medico ed europarlamentare, Rachid Berradi olimpionico di atletica, Giuseppe Cederna attore, Adham Darawsha assessore alle Culture del Comune di Palermo, Luigi De Magistris sindaco di Napoli, Guido D’Ubaldo segretario nazionale Odg, Giulio Francese presidente regionale Odg, Mario Incudine cantante, Salvatore Martello sindaco di Lampedusa e Linosa, Matteo Mohorovicich, giornalista e scrittore, Mattia Motta segretario generale FNSI.Alle 21.30 la cerimonia di consegna dei premi giornalistici Cristiana Matano, in piazza Castello. Un Premio speciale verrà assegnato ad Amnesty International, l’organizzazione che lotta in difesa dei diritti umani. Riconoscimenti alle eccellenze lampedusane e agli studenti delle Pelagie. Ospiti della serata l’attore Ernesto Maria Ponte e il musicista Roy Paci. Presentano Simona Branchetti (Tg5) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs). “Lampedus’amore” è organizzata con il patrocinio di Camera dei Deputati, Regione siciliana-Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Comune di Lampedusa e Linosa, Comune di Palermo, Teatro Massimo, Coni. Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti di Sicilia, Federazione nazionale della Stampa italiana, Assostampa siciliana e di Palermo, Unione Stampa sportiva italiana. Partner della manifestazione: Caronte&Tourist, Conad, DAT, Gesap, Kia, Mandrarossa, Newtron Group, Oranfrizer, Sicilia Outlet Village, Un mare d’arte, Unicredit.