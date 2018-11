12 novembre 2018- 15:00 Giornalisti: Fnsi, domani mobilitazione in tutta Italia contro bavaglio stampa

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Giù le mani dell'informazione". I giornalisti italiani si mobilitano e domani saranno in piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di insulti e minacce a chi ogni giorno svolge il proprio dovere di informare i cittadini. Attacchi a una categoria di professionisti, ma soprattutto all'articolo 21 della Costituzione e ai valori fondamentali della democrazia, che mettono a rischio il diritto ad essere informati. A riferirlo è la Federazione nazionale della Stampa italiana. Per questo la Fnsi e le Associazioni Regionali di Stampa organizzano per domani, martedì 13 novembre 2018, dalle 12 alle 13, dei flash mob nella piazze dei capoluoghi di regione per dire "Basta attacchi ai giornalisti" e "Giù le mani dell'informazione".