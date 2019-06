3 giugno 2019- 13:01 Giornalisti: Musumeci, 'sindacato tuteli categoria invece di bloccare concorso'

Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "Il vostro sindacato invece di bloccare la possibilità di far lavorare alcuni professionisti, perché non si preoccupa di tutelare il diritto alla presenza nei grandi eventi? Lo dico da giornalista, non da presidente della Regione". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a margine della cerimonia per i 110 anni della fondazione della Federazione italiana scherma a Palazzo dei Normanni, ha commentato la scelta di non far assistere i cronisti all'evento. Il governatore ha fatto riferimento alle polemiche relative al bando per l'ufficio stampa della presidenza della Regione.