4 dicembre 2018- 10:46 Giornalisti: Napolitano, no a occupazione e compressione libertà stampa

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Oggi, difendere la libertà di opinione e di espressione significa tenere conto contemporaneamente del rispetto della privacy e della dignità delle persone, che sono fondamenta della nostra democrazia, e questo richiama al senso di responsabilità e del limite dei giornalisti. Solo in questo quadro è possibile tutelare l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione, anche con appositi stanziamenti, di fronte a ricorrenti tentazioni di occupazione e di compressione degli spazi di libertà". Lo scrive il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato al Convegno indetto dall'Associazione stampa parlamentare in occasione del centenario della stesura del primo statuto."Nella mia lunga esperienza politica e istituzionale -dice ancora l'ex Capo dello Stato- ho ben compreso il valore di una informazione qualificata che non si degradi a mero specchio di indiscrezioni, o di fantasiosi retroscena , ma che sappia dare le notizie essenziali sulla vita delle istituzioni democratiche, e possa quindi favorire un processo di valutazione autonoma e di partecipazione dei cittadini".