16 dicembre 2018- 10:47 Giornalisti: Ossigeno, 5.000 procedimenti penali l'anno, 90% querele infondate (3)

(AdnKronos) - "In Italia è fin troppo semplice avviare un provvedimento penale per diffamazione - denuncia Ossigeno - Con poca spesa si può accusare di diffamazione a mezzo stampa, anche senza fondato motivo, chi in realtà scrive soltanto qualcosa di sgradito. Chi muove queste accuse rischia poco: raraente gli abusi sono perseguiti, molto spesso il querelante pretestuoso non è condannato neppure a pagare le spese legali sostenute dal giornalista prosciolto".“L’attuale legge sulla diffamazione a mezzo stampa - aggiunge Spampinato - funziona come un vero e proprio bavaglio, colpisce ogni anno migliaia di giornalisti. I dati inediti forniti dal Ministero sono inequivocabili. Nessuno può più nascondersi dietro l’alibi di non sapere ciò che accade per rinviare sine die le correzioni legislativi indispensabili individuate da tempo. E’ sorprendente che il legislatore, da anni intento a riordinare la materia, finora abbia agito senza avere questa mappa della situazione reale che Ossigeno ha ottenuto dal Ministero della Giustizia. Adesso questa mappa è pubblica ed è a disposizione anche del Parlamento. Si spera che osservando questa drammatica fotografia della realtà i legislatori prendano finalmente le decisioni necessarie e conseguenti, varino le misure necessarie per impedire questa marea di abusi, per difendere attivamente il diritto di esercitare la libertà di stampa e di espressione sancita nell’Art.21 della Costituzione, per punire chi deliberatamente cerca di impedirlo”.