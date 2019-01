1 gennaio 2019- 12:50 Giornalisti: Salvini, meglio social che giornaloni e telegiornaloni

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "Perfino il Presidente della Repubblica ha inaugurato il suo discorso parlando dei social. Fortuna che ci siete ragazzi, perchè se aspettassimo le informazioni dai giornaloni, dai telegiornaloni, campa cavallo. Fortuna che ci si può informare direttamente, poi ognuno si fa le sue idee, però senza il filtro, magari di giornali che sono interessati al quattrino o di telegiornali che debbono ubbidire al padrino o al padrone di turno". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nella diretta Facebook con cui ha inviato gli auguri per il nuovo anno."Liberi, liberi, e poi gli italiani scelgono. Ci siete voi, l'ha detto anche il Presidente Mattarella -ha ribadito il leader del Carroccio- Fino a che non metteranno un bavaglio anche ai social, grazie. Noi non ci fermiamo ".