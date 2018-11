12 novembre 2018- 16:28 Giornalisti: Stampa estera, solidarietà ai colleghi italiani

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "L'Associazione della Stampa Estera in Italia esprime la propria solidarietà nei confronti di tutti i colleghi giornalisti, italiani e non, che sempre più frequentemente vengono attaccati in Italia e nel mondo. Crediamo fortemente che il nostro lavoro, grazie alle libertà di stampa e di informazione, sia uno dei pilastri della democrazia e, oggi più che mai, vada protetto per il bene delle istituzioni democratiche e di chi, con esse, viene rappresentato". E' quanto si legge in una nota dell'Associazione della Stampa Estera in Italia.