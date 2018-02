GIORNATA DEL MALATO, CHECK-UP A TARIFFE AGEVOLATE DA ARTEMISIA LAB

2 febbraio 2018- 16:54

Roma, 2 feb. (AdnKronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale del malato, che si celebra l'11 febbraio, tutti i centri Artemisia Lab rimarranno aperti la domenica e offriranno diverse prestazioni con il 30% di sconto. Per sottoporsi agli esami è sufficiente chiamare il proprio centro di riferimento, scegliendo uno tra i 13 ambulatori del network Artemisia Lab presenti a Roma, Ostia e Ciampino. La Giornata mondiale del malato è stata istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. A partire dall'11 febbraio 1993, si celebra ogni anno in omaggio alle persone bisognose e malate."Abbiamo voluto accogliere il messaggio di Papa Francesco con questa iniziativa, perché tutto il mondo della salute e della sanità e tutti coloro che si occupano di malati devono mettere la persona umana al centro del processo terapeutico - commenta Maria Stella Giorlandino, amministratore unico di Artemisia Lab - Per noi questo è un cardine, una mission che ci contraddistingue da circa 40 anni".