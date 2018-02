GIP: ACQUISTA ALCUNI ASSET NRG ENERGY PER 1,375 MLD DLR

7 febbraio 2018- 14:44

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Il fondo Usa Global Infrastructure Partners (Gip), attraverso Gip III, rileva per 1,375 miliardi di dollari alcuni asset di Nrg Energy, una piattaforma integrata per le rinnovabili negli Stati Uniti. In particolare rileva il 46% di Nrg Yield nonché le attività di sviluppo e di manutenzione di Nrg nelle rinnovabili. Lo rende noto Gip in un comunicato. L'operazione potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2018.