26 novembre 2018- 10:34 Giù i termometri

(AdnKronos) - Tutto cambia in 24 ore. Se in questi ultimi giorni venti più umidi e miti sono stati protagonisti da Nord a Sud - con temperature un po' ovunque sopra le medie stagionali (fino a punte di 20-21°C sulla Sicilia) - tutto questo è destinato a cambiare. Tra martedì e mercoledì, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it', "lo scenario cambierà radicalmente, quando correnti gelide di Tramontana e Bora daranno il via a un calo termico piuttosto importante". Insomma, termometri giù: con Milano che non supererà i 7-8°C nel corso delle ore centrali del giorno e Roma che non sorpasserà i 12°C.Al Sud il calo sarà maggiormente avvertibile, aggiungono gli esperti, "anche intorno ai 6-8°C in meno: a Palermo si passerà dagli attuali 21°C ai 15°C previsti a metà settimana, 7°C in meno a Napoli che giovedì non salirà sopra gli 11°C".Attenzione poi alle temperature minime previste: "giovedì 29 il risveglio sarà particolarmente freddo su tutto il Nord, dove i valori minimi difficilmente supereranno i 3-4°C sulla Pianura Padana, mentre al Centro spiccheranno i -1°C e -2°C di Perugia e L'Aquila; freddo anche sulla Capitale, con 3°C appena all'alba".