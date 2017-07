GIUSTIZIA: A PALERMO LA 'CAROVANA' DEL PARTITO RADICALE

28 luglio 2017- 17:56

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Arriverà al porto di Palermo domani mattina la 'Carovana per la giustizia' del partito Radicale, salpata questa sera dal porto di Napoli. Dal capoluogo siciliano i 'carovanieri' Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Maurizio Turco, Antonio Cerrone, Antonella Casu, Donatella Corleo, Gianmarco Ciccarelli, Maria Antonietta Farina Coscioni, Matteo Angioli e Elisabetta Zamparutti, insieme all'Unione delle Camere penali italiane, daranno il via ufficiale tra i cui obiettivi c'è la raccolta firme per la separazione delle carriere tra pm e giudici e l'approvazione dei decreti delegati della riforma dell’ordinamento penitenziario.La Carovana girerà l'isola fino al 13 agosto quando ripartirà alla volta di Napoli. I primi appuntamenti in Sicilia saranno un tavolo di raccolte firme, domani sera, a Castellamare del Golfo, organizzato dalla Camera Penale locale e domenica 30 luglio le prime visite nelle 22 carceri siciliane: prima all'Ucciardone di Palermo e poi quello di Termini Imerese.