GIUSTIZIA: AVVOCATI IN PIAZZA A PALERMO CONTRO DDL ORLANDO

29 aprile 2017- 18:10

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze legate all’approvazione del ddl Orlando di riforma del Codice penale e di procedura penale. Sono le ragioni alla base dell’astensione dalle udienze penali e dall’attività giudiziaria deliberata dalla Giunta dell’Unione camere penali italiane lo scorso 12 aprile e proclamata per i giorni 2, 3 e 4 maggio prossimi. A Palermo, la protesta, alla quale hanno aderito tutte le 15 Camere penali siciliane, vedrà scendere in piazza l’avvocatura penale che, a partire dalle 11.30, incontrerà la cittadinanza e i giornalisti per spiegare la propria contrarietà "in merito a un disegno di legge che mette a repentaglio il concreto esercizio della difesa e la definizione del processo in tempi ragionevoli" dice Vincenzo Zummo, presidente della Camera penale di Palermo.La manifestazione si terrà il 2 maggio a partire dalle 11.30 in piazza della Memoria. Da qui, gli avvocati, che indosseranno la toga, si muoveranno verso piazza Vittorio Emanuele Orlando per "portare fuori dalle Aule di Giustizia le ragioni della protesta".