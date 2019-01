23 gennaio 2019- 19:20 Giustizia: bagarre alla Camera durante replica Bonafede, seduta sospesa (2)

(AdnKronos) - Bonafede, che durante la sua replica era stato più volte interrotto, ha suscitato la vibrate proteste di Pd e Forza Italia quando ha affermato, tra l'altro, che "la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede a occhio nudo e si vede ogni volta che, dopo un terremoto, crolla una scuola o un ospedale. Dietro quel crollo non c'è solo un evento naturale ma si scopre che dietro c'è una mazzetta". "Lei ha offeso i cittadini italiani", ha affermato Giusy Bartolozzi di Forza Italia, prima che Fico sospendesse la seduta, dopo che Anche Osvaldo Napoli di Forza Italia e Alessia Morani, Antonello Giacomelli ed Enrico Borghi del Pd avevano duramente contestato il Guardasigilli. La seduta è quindi ripresa dopo cinque minuti.