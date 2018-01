GIUSTIZIA: BALUDCCI (CSM), IN QUESTO CLIMA DI INCERTEZZA NOSTRO IMPEGNO SARà MAGGIORE

27 gennaio 2018- 10:11

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "I prossimi mesi non saranno facili. E' l'alba di una nuova legislatura, una nuova pagine per questo paese che ha bisogno di riforme e che nel contempo trova nel suo passato l'esempio per andare avanti. In questo clima di incertezza, rassegno assicuro che l'impegno del Csm sarà ancora maggiore e che continueremo a testa alta per il pieno riconoscimento dei diritti civili e per la giustizia". Lo ha detto Paola Balducci, componente del Csm, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Palermo.