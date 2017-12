GIUSTIZIA: BERRETTA (PD), DA MELONI TERRORISMO GRATUITO

23 dicembre 2017- 19:21

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - “Giorgia Meloni non sa quello che dice, evidentemente parla di cose che non conosce e farebbe bene a documentarsi prima di parlare di una riforma fondamentale come quella dell’ordinamento penitenziario varata dal ministro Orlando. Studi anziché dire falsità e fare terrorismo gratuito". Lo afferma Giuseppe Berretta, del Pd, componente della commissione Giustizia della Camera."La riforma approvata dal Consiglio dei ministri -aggiunge- non fa alcun ‘regalo’ ai delinquenti, né indebolisce minimamente la sicurezza della collettività. Gli unici abituati a fare regali ai delinquenti sono gli stessi esponenti del centrodestra, come la storia dell’ultimo ventennio insegna e questo Giorgia Meloni dovrebbe saperlo”.