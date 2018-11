15 novembre 2018- 12:03 Giustizia: Bonafede, ci sono tanti settori che non devono avere colore politico

Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Ci sono tanti settori della giustizia che non possono e non devono avere colore politico, in cui le istituzioni devono viaggiare compatte". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a Palermo per la firma del protocollo sui lavori di pubblica utilità per i detenuti. "E' quello che sto facendo - dice - e da qui lancio un appello ai sindaci di parlare con altri loro colleghi e di fare girare la voce di questo protocollo, e io andrò sempre". Alla firma del protocollo presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.