23 gennaio 2019- 19:45 **Giustizia: Bonafede, 'corruzione incide su fragilità opere'**

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Se c'è stato un equivoco sono pronto a chiarirlo. Non era mia intenzione dire che ogni volta che c'è un'opera pubblica c'è aria di corruzione intorno e non l'ho detto". Ma "dal mio punto di vista non ci sono dubbi che un sistema corruttivo strutturato abbia un'incidenza della fragilità delle opere pubbliche. E chi ritiene che non sia così, secondo me sbaglia". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prendendo la parola alla Camera dopo la sospensione della seduta, suscitando nuove proteste da parte dell'opposizione.