23 gennaio 2019- 19:58 Giustizia: Bonafede, 'corruzione percepita ma vogliamo rilancio immagine Italia'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Quando c'è una percentuale così alta di cittadini, l'85 per cento, che ritiene che istituzioni e politici abbiano a che fare con la corruzione, questo incide sulla credibilità delle istituzioni soprattutto agli occhi delle nuove generazioni, che giustamente smettono di credere nel futuro di un Paese. Questo lo rivendico, perchè il dovere del ministro della Giustizia è dire ai cittadini italiani: è vero, avete una percezione negativa, ma stiamo lavorando tutti insieme per rilanciare l'immagine di questo Paese, sia per le nuove generazioni che per quella che è l'immagine del nostro Paese all'estero". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prendendo la parola, dopo la bagarre che ha portato alla sospensione della seduta della Camera.