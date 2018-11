15 novembre 2018- 12:01 Giustizia: Bonafede, mio obiettivo è sottrarla dal dibattito politico

Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Ho sempre detto, fin dall'inizio del mio mandato, che il mio obiettivo principale è quello di sottrarre la giustizia dal pantano del dibattito politico, che interessava poche persone e non il cittadino". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Palermo per la firma del protocollo d'intesa sui lavori di pubblica utilità per i detenuti.