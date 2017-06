GIUSTIZIA: CAMERA DISCUTE FIDUCIA MA GOVERNO ASSENTE, SEDUTA SOSPESA

14 giugno 2017- 11:26

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Seduta sospesa alla Camera per alcuni minuti per l'assenza del governo, che ieri ha posto la fiducia sulla riforma del processo penale. All'inizio delle dichiarazioni di voto, nessun esponente dell'esecutivo era infatti presente in Aula e dopo che la deputata socialista Pia Locatelli ha segnalato la questione al presidente di turno dell'Assemblea, Simone Baldelli, questi non ha potuto far altro che sospendere la seduta, prima che l'impasse venisse superata.