2 novembre 2018- 13:37 Giustizia: Di Maio, forse problemi Lega ma riforma prescrizione si farà

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Lo stop alla prescrizione è entrata nel contratto di governo" prevedendo "che la decorrenza dei termini si ferma dopo il primo grado di giudizio". La riforma della prescrizione dunque "si farà", "magari ci sono dei problemi interni alla Lega, non lo so e non mi interessa". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook, sottolineando: "questo è il governo del cambiamento, non difende i furbi ma gli onesti".