2 novembre 2018- 13:20 Giustizia: Di Maio, stop prescrizione in 'spazza corrotti', basta legge furbi

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Per quanto mi riguarda lo stop alla prescrizione deve entrare nella legge spazza-corrotti perché la prescrizione oggi è la legge dei furbi". Lo dice in diretta su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, sostenendo come, "in questo paese, i più grandi furbetti del quartierino si sono salvati dai processi grazie alla prescrizione. Con la prescrizione si sono salvati grandi personaggi tra cui Licio Gelli. Bisogna arrivare a processo".