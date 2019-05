29 maggio 2019- 13:29 Giustizia: Ermini, 'Corte appello Caltanissetta abbia sostegno di tutte le istituzioni'

Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "La Corte d'Appello di Caltanissetta deve avere il sostegno di tutte le istituzioni. Ho sempre sostenuto che questa Corte d'appello deve continuare a vivere perché ha un grosso problema di qualità dei processi ma per farla continuare a vivere ha bisogno anche di quantità di personale". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini incontrano i giudici di Caltanissetta. "Ho ascoltato tanto e obiettivamente su alcune cose poco possiamo fare perché di competenza ministeriale - dice- Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi. In una situazione come quella di Caltanissetta dove si rischiano problemi di compatibilità, si deve puntare su un rafforzamento. A Enna, territorio difficile, non è possibile fare lavorare pochissimi magistrati". "Nel settore civile si nascondono diversi elementi che sfociano nel penale - dice ancora Ermini- Non ha senso che due magistrati, come nella procura dei minori di Caltanissetta, possano gestire una gran mole di lavoro". E ha annunciato che le istanze del distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta verranno portate al tavolo paritetico ministeriale avviato per la dotazione organica dei magistrati e riempirla. "Bisogna rendere appetibile questa sede - ha aggiunto - bisogna creare degli incentivi per chi si appassiona in modo che possa rimanere qualche anno dopo la prima nomina. Possiamo parlare e discutere con il ministero per affrontare queste problematiche".