10 febbraio 2019- 13:43 Giustizia: Fi, 'Bonafede viola legge e governo se ne infischia di arresti ingiusti'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Il Ministro della Giustizia viola la legge dello Stato, impedendo al Parlamento di svolgere il suo lavoro. L’art. 15, comma I, della L. 47/2015 stabilisce che “il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi'". Lo affermano, in una nota congiunta, i membri di Forza Italia della Commissione Giustizia della Camera: Enrico Costa, Giusi Bartolozzi, Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Marzia Ferraioli, Pietro Pittalis, Carlo Sarro, Pierantonio Zanettin."La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi”. “E’ un adempimento che va svolto immediatamente e su questo non può e non deve influire l’orientamento del Governo: se consideri o meno una priorità il comprendere perché in Italia ci sia un abuso della custodia cautelare e perché ogni anno circa 1000 persone vengano arrestate ingiustamente e poi indennizzate. Il tutto senza che venga neanche valutata l’opportunità di avviare un’azione disciplinare nei confronti dei responsabili. E’ agli atti che il termine del 31 gennaio è scaduto e che l’esecutivo non l'ha rispettato. Il ministro Guardasigilli ha il dovere di rispettare le leggi dello Stato: il suo è un comportamento grave perché impedisce al Parlamento di svolgere il suo ruolo in un ambito delicato che riguarda la libertà personale".