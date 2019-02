10 febbraio 2019- 13:43 Giustizia: Fi, 'Bonafede viola legge e governo se ne infischia di arresti ingiusti' (2)

(AdnKronos) - "Prendiamo atto che questo Governo -dicono i componenti Fi della commissione Giustizia della Camera- non ha alcun interesse ad approfondire le ragioni che portano all'abuso di carcerazione preventiva e all'utilizzo di questo strumento per finalità ben lontane da quelle previste dalle norme: tuttavia non può arbitrariamente impedire di conoscere la situazione a chi mette al centro la persona umana e ritiene che con la libertà personale non si possa scherzare ne' fare demagogia. Non ci stupiamo certo - visto anche ciò che è accaduto durante l'iter del ddl anticorruzione - che la Presidenza della Camera non sia intervenuta (infatti non risultano iniziative di sollecito) per tutelare le prerogative parlamentari, ma almeno i cittadini devono essere messi a conoscenza di questa violazione, che non è solo formale, ma è indice di quanto a questo esecutivo interessino le persone che, presunte innocenti, ‘marciscono in galera’”.