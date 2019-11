6 novembre 2019- 19:44 Giustizia: Fi, 'Pd, Iv e M5S bloccano nostra pdl su prescrizione, vergogna'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Durante l’ufficio di presidente della Commissione Giustizia a Montecitorio il Partito democratico, Italia Viva e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto di attivare un ciclo di audizioni in merito alla proposta di legge a prima firma Costa, composta da un solo articolo e che ha l’obiettivo di cancellare l’obbrobrio giuridico dello stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Un atteggiamento scandaloso, che i partiti della maggioranza, in evidente imbarazzo, stanno mettendo in atto per perdere tempo e per buttare la palla in tribuna. Dovrebbero vergognarsi, un comportamento di evidente ostruzionismo che non ha alcuna giustificazione plausibile”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia della Commissione Giustizia Enrico Costa (capogruppo), Giusi Bartolozzi, Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Marzia Ferraioli, Pietro Pittalis, Matilde Siracusano e Pierantonio Zanettin.