23 gennaio 2019- 20:04 **Giustizia: Fico, 'dibattito è stato perfetto'**

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Ci sono state le comunicazioni del ministro, poi gli interventi dei Gruppi, poi le repliche del ministro. In questo ambito, in questa logica, in questo equilibrio tutto è andato in modo perfetto". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo un richiamo al regolamento di Maurizio Lupi, di 'Noi con l'Italia', relativo alle polemiche seguite alle affermazioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante la sua replica nel dibattito sulla relazione sull'amministrazione della Giustizia.