23 gennaio 2019- 19:50 **Giustizia: Fico, 'non posso censurare opinioni'**

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Il ministro "sta esprimendo un ragionamento, non è possibile censurare i ragionamenti e le opinioni. Io non posso sindacare l'opinione di un ministro o di un parlamentare". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, mentre le opposizioni contestavano le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sospensione della seduta. "Dovete dare al ministro la possibilità di esprimere la propria opinione -ha ribadito Fico- è un grande sbaglio non farglielo fare, perchè c'è la libertà di opinione e di ragionamento. Come l'avete voi, l'ha il ministro. E' un ragionamento e anche se uno non è d'accordo va rispettato".