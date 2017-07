GIUSTIZIA: GIUDICE RINUNCIA A CARRIERA, SISTEMA GIUDIZIARIO LOTTIZZATORIO E ARBITRARIO (2)

28 luglio 2017- 16:47

(AdnKronos) - "Bene, dopo 32 anni la scelta è fatta - dice il giudice Andrea Mirenda nel post pubblicato nella chat di Autonomia&indipendenza- Ed è nel senso di un gesto controcorrente, di composta protesta verso un sistema giudiziario improntato a un carrierismo sfrenato". "Lascio un posto semidirettivo di prestigio, dove avrei potuto restare ancora per anni, per andare ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati", prosegue il giudice Andrea Mirenda. Che aggiunge: "Ma è un bel giorno per la coscienza e per l'orgoglio della toga, entrambi assai più appaganti di qualsiasi gallone o mostrina... Bye bye Csm", conclude Mirenda che così torna a fare il giudice a Verona.