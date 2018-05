3 maggio 2018- 11:37 Giustizia: intesa ministero-Regione Veneto per assegnazione personale a uffici giudiziari

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Proseguono le attività di collaborazione fra Ministero della Giustizia e Regione Veneto finalizzate al miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari del territorio. Il Ministro Andrea Orlando, il Governatore del Veneto Luca Zaia, il Presidente della Corte di appello di Venezia Ines Maria Luisa Marini e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia Antonio Mura hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione Veneto presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Venezia.L’intesa rinnova ed integra quella già sottoscritta nel novembre 2016, in scadenza il 2 maggio, che punta a incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalla Giustizia a imprese e cittadini, in un territorio che riveste un’importanza strategica sotto il profilo degli investimenti, dello sviluppo economico e della competitività.