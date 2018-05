3 maggio 2018- 11:37 Giustizia: intesa ministero-Regione Veneto per assegnazione personale a uffici giudiziari (2)

(AdnKronos) - La Regione Veneto provvederà a selezionare il nuovo personale da tutti gli enti pubblici del territorio e prorogherà le assegnazioni già in essere presso gli uffici giudiziari. Le risorse così distaccate collaboreranno a progetti specifici appositamente predisposti dagli uffici interessati e coordinati dalla Corte di Appello o dalla Procura. Tali progetti riguarderanno la riduzione dell’arretrato civile e penale, il contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale, le attività di front office verso l’utenza, la gestione delle spese di funzionamento per gli uffici e il supporto delle segreterie delle procure in tema di repressione dei reati. In ogni caso, il personale regionale, che riceverà adeguata formazione e aggiornamento professionale dagli stessi uffici giudiziari, non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato e all'udienza. Il periodo di assegnazione sarà di 12 mesi, rinnovabili al massimo fino alla scadenza dell’intesa, che ha la durata di 24 mesi.