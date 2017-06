GIUSTIZIA: LA RUSSA, RIFORMA è ISTIGAZIONE A DELINQUERE

14 giugno 2017- 12:16

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Questo disegno di legge è una vera istigazione a delinquere perché non dà certezza della pena e quindi incoraggia i criminali. Va in direzione esattamente opposta a quella che chiedono i cittadini esattamente come noi. E cioè chi sbaglia paghi e resti in carcere a scontare la pena. Per queste ragioni Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale voterà contro”. Lo ha annunciato Ignazio La Russa, intervenendo in Aula alla Camera sulla riforma del processo penale.