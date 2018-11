6 novembre 2018- 20:22 Giustizia: Lega, soddisfazione per ok ddl su rito abbreviato

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Grande soddisfazione per un altro importante obiettivo raggiunto”. Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, commenta così il via libera della Camera al provvedimento, primo firmatario Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, che prevede l’esclusione del rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo.“Nessun generico sconto di pena a chi ha commesso reati molto gravi, come l’omicidio volontario o reati di terrorismo e mafia. Con il rito abbreviato, infatti, gli autori di questi delitti potrebbero cavarsela con pene più miti, al massimo trenta anni, con il rischio di ingenerare negli italiani un senso di incertezza nei confronti della giustizia e di allarme sociale. Si tratta di una delle pietre miliari del pacchetto di norme in tema di sicurezza e giustizia, fondamentali se rapportate all’obiettivo della tutela della collettività”.