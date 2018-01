GIUSTIZIA: LENTEZZA PROCESSI COSTA ALL'ITALIA OLTRE 850 MLN EURO (2)

27 gennaio 2018- 17:30

(AdnKronos) - Nel distretto di Milano - dove migliora la situazione degli organici e diminuisce l'arretrato - la durata media dei processi penali scende a un anno e cinque mesi, poco meno di quattro mesi per gli imputati detenuti. Nel settore civile la media flette a 21 mesi, il comparto lavoro ha una durata di due anni e quasi quattro mesi. Sul civile 'pesa' l'aggravio dei procedimenti di protezione internazionale, resta alto il contenzioso in materia di lavoro e responsabilità professionale, si contrae il numero della cause bancarie ma "rimane di particolare rilievo" il contenzioso finanziario relativo a emissioni obbligazionarie di società italiane ed estere. Il distretto della corte di appello di Milano ha raggiunto "obiettivi più che soddisfacenti, tanto da porre il nostro territorio all'avanguardia nel Paese" e tale da rendere la città "capace di reggere il confronto con le più avanzate giurisdizioni europee", conclude la Tavassi.