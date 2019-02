25 febbraio 2019- 11:42 Giustizia: Leone, 'riforma rafforzi terzietà giudice tributario'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - E' da tempo che per la giustizia tributaria si parla di un itnervento di riforma complessivo e "anche in questa legislatura 'piovono' numerosi i progetti di legge per una modifica radicale di questa giurisdizione". E "l'auspicio è che qualsiasi intervento di riforma vada a rafforzare, in ossequio all'articolo 111 della Costituzione, la terzietà ed imparzialità del giudice tributario, oltreché la sua 'tecnicalità'". Ad affermarlo Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il giudice tributario, sottolinea Leone, "deve essere pienamente indipendente dalla parti in causa in quanto chiamato a vagliare il corretto esercizio, ad opera dell’Amministrazione, dei poteri di controllo sull’adempimento degli obblighi di solidarietà dei contribuenti. Nell’attualità, invece, sotto il profilo dell’apparenza pare registrarsi un deficit di autonomia. L’intervento di riforma della giurisdizione tributaria deve essere finalizzato, da un lato, a fare della giustizia tributaria una giurisdizione pienamente indipendente; e, dall’altro, una giurisdizione specializzata in quanto affidata a giudici portatori di competenze nelle materie amministrative della contabilità dello Stato, nelle discipline economiche e aziendalistiche, oltreché dei temi procedimentali e processuali applicati a materie commerciali e dell’impresa". "In sintesi, l’eventuale riforma - afferma Leone - deve fare del giudice tributario un giudice indipendente a competenza specialistica chiamato a verificare il corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione, a sua volta chiamata, quest’ultima, a controllare il corretto principio di solidarietà fiscale".