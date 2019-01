26 gennaio 2019- 11:48 Giustizia: Lo Voi, 'Procura Palermo in gravissime difficoltà, mancano pm'

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "La Procura di Palermo si trova in gravissime difficoltà a fare fronte ai suoi impegni, perché c'è una scopertura superiore al 20 per cento, e a breve raggiungerà il 25 per cento percheé andranno via altri magistrati". E' la dneuncia del Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Palermo. "Se manca il 25 per cento dei magistrati - dice Lo Voi - significa che: o un quarto del lavoro non si può fare o il restante 75 per cento dei pm si deve fare carico del lavoro".