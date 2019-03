13 marzo 2019- 16:00 Giustizia: Lo Voi, 'Procura Palermo soffre di gravissima carenza di organico'

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "La Procura di Palermo fa del suo meglio ma soffre di una gravissima carenza di organico. Ancora peggiore è la situazione del personale amministrativo, sotto organico di oltre il 25%. Molti andranno in pensione quest'anno e non ho ancora i dati di quello che accadrà con Quota 100. Con il tipo di attività che abbiamo in corso, se dovessimo rallentare, la cosa mi dispiacerebbe". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi, durante l'audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. "E' in difficolta' anche il Tribunale, specie nella sezione Gip e Gup, con importanti rallentamenti", ha aggiunto.