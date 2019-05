23 maggio 2019- 15:45 Giustizia: M5S, abolire o riformare abuso ufficio cose diverse

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "E' inutile che ci giriamo intorno, Salvini e la Lega ieri hanno parlato di abolizione, hanno detto di voler abolire il reato di abuso d'ufficio. 'Io abolirei l'abuso d'ufficio', ha detto Salvini nello studio di 'Porta a porta'. E noi non siamo d'accordo, non vogliamo che si aprano portoni ai raccomandati o a sistemi clientelari, già ne abbiamo avuto abbastanza in passato. Se poi, come suggerisce il presidente Cantone, il quale ha precisato di essere contrario anche lui all'abolizione, si vuole rivedere la norma, necessità che peraltro riguarda molte altre leggi e provvedimenti, ben venga". E' quanto sottolineano fonti M5S, aggiungendo che "quando si migliorano le cose siamo sempre felici, è quando si vogliono nascondere sotto al tappeto che non ci va bene".