GIUSTIZIA: MELONI, ULTIMI REGALI DEL PD AI DELINQUENTI

23 dicembre 2017- 19:20

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - “Ultimi regali del governo Pd ai delinquenti: niente carcere per chi commette reati con pena fino a 4 anni, solo affidamento ai servizi sociali. Quindi niente carcere per furti, scippi, truffe agli anziani, intrusione in casa e molti altri reati che affliggono gli italiani onesti". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia."È questa l’ultima trovata geniale -aggiunge- contenuta nel testo di riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro Orlando. Ma la pacchia per i criminali sta per finire, con Fratelli d’Italia al governo tornerà la certezza della pena e la sicurezza degli italiani sarà al centro dell’azione dello Stato”.