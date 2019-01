23 gennaio 2019- 20:51 Giustizia: Napoli (Fi), 'Bonafede ha offeso ottomila sindaci'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il ministro della Giustizia ha offeso 8.000 sindaci con le sue parole insolenti pronunciate alla Camera. Bonafede ha confermato tutti i pregiudizi del M5S contro la crescita, lo sviluppo, la modernizzazione delle infrastrutture. La filosofia Cinquestelle è brutale nel suo enunciato: per combattere la corruzione e le tangenti bisogna paralizzare l’Italia, bloccare ogni opera pubblica". Così Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia."L’onestà predicata dai grillini -aggiunge- è un po’ diversa da quella praticata (vedere casi Di Maio e Di Battista). Il ministro Bonafede non è neppure sfiorato dall’idea che si possa essere insieme onesti e costruire opere pubbliche indispensabili per la crescita economica e sociale. Il loro odio per lo sviluppo viene da lontano. Il M5S si conferma un movimento autoritario, unicamente preoccupato di fare propaganda elettorale al solo scopo di ingannare i cittadini, come stanno facendo con il reddito di cittadinanza. Sono la più grave e seria minaccia per la democrazia italiana".